Вышел русскоязычный трейлер ленты «Быть лучше: История Робби Уильямса»

Локализованный тизер-трейлер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (Better Man) обнародовала 2 октября 2024 года кинокомпания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что это байопик британского музыканта, снятый режиссером Майклом Грэйсом («Величайший шоумен»).

© скриншот из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»

По словам последнего, этот проект стал настоящей мечтой: вместе с Робби Уильямсом они стремились создать яркий, хулиганский и искренний фильм, где главный герой предстает в неожиданном образе, а легендарные хиты обретают вторую жизнь. Уильямса сыграл Джонно Дэвис, но в трейлер зрители не увидят его лица, так как главный герой предстает в образе обезьяны.

- Я знаю, о чем вы думаете. Что с обезьяной? Я Робби Уильямс. Я одна из крупнейших поп-звезд в мире. Но я всегда казался себе немного диким, — объясняет метаморфозу голос за кадром.

Фильм прослеживает путь Робби от детства до того, как он стал самым молодым участником возглавившего чарты бойз-бэнда Take That, и до его непревзойденных достижений в качестве сольного исполнителя, бьющего рекорды, — и все это время он сталкивается с трудностями, которые могут принести стратосферная слава и успех».

- Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере, - сообщается в синопсисе.

Помимо Уильямса и Дэвиса в фильме снялись Дэймон Херриман, Элисон Стэдмен, Стив Пембертон, Кейт Малвэйни, Рашель Банно и другие.

Премьера состоялась в конце августа на кинофестивале в Торонто. В российский прокат «Быть лучше: История Робби Уильямса» выйдет 26 декабря – одновременно с мировым.