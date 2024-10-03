Фильм с «отмененным» Джонатаном Мэйджерсом выйдет в широкий прокат

Фильм, в котором главную роль сыграл попавший под «отмену» Джонатан Мэйджерс, выйдет на экраны в первом квартале 2025 года. Права на дистрибуцию приобрела компания Briarcliff Entertainment, распространяющая «Ученик. Восхождение Трампа», и прокатывавшая «В центре внимания» (2015).

© кадр из фильма

Мэйджерса уволили из Marvel, где он играл Канга Завоевателя, в декабре 2023 года, сразу после того как суд признал его виновным в насилии и домогательствах к своей бывшей девушке. Searchlight Pictures, принадлежащая Disney, отказалась от Magazine Dreams из-за скандала вокруг актера. Готовый фильм пролежал на полке больше года и только сейчас обрел нового владельца.

Драма Magazine Dreams рассказывает о бодибилдере, который стремится к славе любыми путями, но это стремление имеет и обратную сторону в виде колоссального вреда для здоровья. Еще в январе 2023 года фильм был представлен на фестивале Sundance и был положительно принят критиками.

На Rotten Tomatoes у фильма 82% свежести на основе 95 отзывов профессиональных критиков.

Сейчас у Мэйджерса нет громких и ожидаемых проектов на горизонте. Magazine Dreams может как дать ему второй шанс, так и стать последним заметным фильмом в его недолгой карьере.