Михалков: российский прокат спокойно обходится без Голливуда

Уход голливудских блокбастеров не оказал негативного влияния на ситуацию в российском кинопрокате. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

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"Живется непросто, но стало понятно, что мы спокойно обходимся без Голливуда", - сказал Михалков в ответ на вопрос, удалось ли, на его взгляд, российскому кино выйти из кризиса и обойтись без американских блокбастеров.

Отвечая на вопрос, появились ли какие-то новые темы в российском кино, режиссер отметил, что возникли новые запросы.

"Я думаю, что появились новые запросы, что привело к появлению новых тем. Но все равно еще то, "что как" превалирует над тем, "что что", потому что "как" научились многие", - пояснил режиссер.

Он уверен, что сегодня кино должно способствовать консолидации национального самосознания.

"Я думаю, консолидация самосознания национального - самое главное, мы должны быть нужны. Кинематограф должен быть нужен своему зрителю", - заключил собеседник агентства.

Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщила ТАСС, что объем рынка кинопроката превысил 32 млрд рублей, а по итогам года кассовые сборы могут перевалить за 42 млрд рублей при том, что в 2023 году они составили 39 млрд рублей, достигнув досанкционных показателей.

По ее словам, РФ достигнет пика выпускаемых в прокат картин в 2026 году, отечественный рынок кинопроката уже успешно адаптировался к условиям санкционного давления. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, в первом полугодии 2024 года - 103. Рост рынка кинопроката также связан с тем, что отечественное кино отвечает запросу зрителей, отметила министр.