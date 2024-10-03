Стартовали съемки сериала про нуарного Человека-паука

Издание Just Jared опубликовало несколько фото со съёмок сериала про нуарного Человека-паука. Судя по всему производство проекта стартовало совсем недавно.

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На снимках можно увидеть Николаса Кейджа в образе главного героя, он одет в пальто и туфли. Кроме Кейджа на фото больше никого нет.

Согласно официальному анонсу, сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминалом в городе.

Ранее стало известно, что злодея в шоу воплотит Брендан Глисон, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Банши Инишерина». Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video, даты выхода пока нет.