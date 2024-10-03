Сериал «Фоллаут» посмотрели 100 млн зрителей с момента выхода

Аккаунт сериала «Фоллаут» в соцсетях сообщил, что количество зрителей шоу превысило 100 млн человек с момента премьеры, которая состоялась в апреле этого года.

© Чемпионат.com

Из них 80 млн зрителей у проекта набралось через месяц после премьеры шоу. Остальные 20 млн добавились в течение следующих четырёх месяцев.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Проект получил тёплый приём как от критиков, так и от зрителей: шоу оказалось достойной экранизацией любимой многими популярной игровой франшизы.

Сериал уже продлили на второй сезон, который планируют снимать в Калифорнии вместо Нью-Йорка и Нью-Джерси.