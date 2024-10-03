Названы самые любимые детские киногерои

Центр социального проектирования "Платформа" совместно с Национальной медиа группой оценил отечественную анимацию и фильмы, выходившие на экраны в 2023 году, с точки зрения их ценностного воздействия на детскую аудиторию. Более 50% детей называют любимыми героями мультфильмов Машу и Медведя из одноименного сериала, сообщили ТАСС в пресс-службе медиагруппы.

© кадр из фильма

"В топ-5 любимых детских героев вошли Маша (61%) и Медведь (51%) из одноименного сериала, Нолик (48%) из сериала "Фиксики", Крош (45%) из "Смешариков", Коржик (44%) и Карамелька (44%) из мультипликации "Три кота", - говорится в материалах.

Самые яркие характеристики этих персонажей: они смешные (60%), добрые и благородные (58%), герои попадают в интересные ситуации и находят выход (58%), они яркие и красивые, на них приятно смотреть (54%).

Большинство детей (58%) называют любимыми героями мультфильмов волшебных существ, 55% выбирают различных животных. При этом дети до 10 лет предпочитают персонажей, которые младше их.

"Это обусловлено тем, что дети идентифицируют себя с младшими персонажами, так как им понятны проблемы героев, а также они испытывают чувство превосходства по сравнению с младшими персонажами и чувство безопасности в защищенной среде. Дети старше 10 лет предпочитают персонажей-ровесников", - отметили в пресс-службе.

Согласно исследованию, среди полнометражных игровых и анимационных фильмов наибольший потенциал с точки зрения социального влияния, связанного высоким уровнем охвата аудитории и высоким индексом социального влияния, имеют "Три богатыря и пуп земли", "По щучьему велению", "Баба Яга спасет мир" и "Бременские музыканты". В пятерке лидеров по потенциалу социального воздействия фильмы "Три кота", "Фиксики", "Маша и Медведь: Скажите "Ой!", "Царевна и таинственная гостья", "Смешарики снимают кино".

Исследование проводилось в марте - апреле 2024 года. В онлайн-опросе приняли участие 1 200 родителей детей в возрасте от 6 до 12 лет, а также 300 респондентов в возрасте от 6 до 12 лет.