В Музее Победы пройдет встреча участников фестиваля «Киноежик»

6 октября в Зале Жуков Музея Победы состоится встреча участников фестиваля «Киноежик» разных лет, их родителей, друзей, а также педагогического и вожатского коллективов — «Эхо Киноежика». В мероприятии примут участие более 400 человек. Среди почетных гостей — основатель фестиваля, продюсер театра и кино Анатолий Воропаев и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент фестиваля «Киноежик» Григорий Гладков.

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«Первый фестиваль юных друзей кино «Киноежик» провели в 1998 году. В этом году он прошел в 27-й раз и собрал более 12 тысяч юных любителей кино. В рамках фестиваля дети и подростки от 7 до 17 лет из разных регионов России и стран СНГ смотрели лучшие отечественные кинокартины, встречались с их создателями, изучали основы кинопрофессий: режиссера, сценариста, актера, гримера, каскадера, оператора, монтажера, звукорежиссера, желающие могли снимать и сниматься в кино», — рассказала режиссер Инна Воропаева.

На встрече участники подведут итоги работы фестиваля «Киноежик», отметят лучших юных кинематографистов, а также представят зрителям четыре короткометражные картины, созданные участниками фестиваля «Киноежик-2024»: «МартАлекс-2», «Колбасянка», «Game over», «Я есть».