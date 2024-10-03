Мультфильм «Формула воды» вышел в прокат

Премьера анимационного фильма "Формула воды" с героями, прообразами которых стали актриса и телеведущая Эвелина Бледанс и певец Niletto, состоялась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

© кадр из фильма

В центре сюжета "Формулы воды" - история девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу - источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов.

Сюжет затрагивает экологическую тематику - герои страдают от нехватки воды и вместе находят решение глобальной проблемы.

"Формула воды" - это большой новаторский проект. Это в своем роде эксперимент, построенный на большом количестве новых технологий, инноваций, с использованием искусственного интеллекта. Мы на этом фильме много чему научились. А именно - тому, что анимацию сегодня можно делать быстрее, объемнее. Для отрасли и индустрии в целом это в некотором смысле прорывной проект. В проекте создана целая планета, на которой много разных островов и локаций. Герои, которых вы увидите, абсолютно оригинальны. Они придуманы большой творческой командой художников, в том числе иностранных, работавших, например, на таких проектах, как "Малифисента", - рассказала генеральный директор киностудии "Союзмультфильм", генеральный продюсер фильма Юлиана Слащева, представляя его.

По ее словам, идея создания ленты принадлежит второму генеральному продюсеру - Лике Бланк, которая не смогла присутствовать на премьере из-за съемок другого проекта.

"Проект дался нам непросто. Поэтому каждому человеку, кто приложил к нему усилия, хочу передать низкий поклон и искренние слова благодарности за их терпение, талант, труд и открытую душу, которая передаст все ощущения через этот фильм каждому ребенку, каждому, кто его посмотрит", - отметил генеральный директор студии Magic Factory Сергей Демчев, представляя фильм. По словам режиссера картины Артема Минакова, мультфильм не оставит без эмоций как детей, так и взрослых. "Для меня большая честь представить наш анимационный фильм "Формула воды". Я надеюсь, когда вы выйдете из кинотеатра, вы будете полны фантастических идей, будете солнечными, и наш фильм ваш согреет", - поделился он.

Эвелина Бледанс и Niletto также поблагодарили команду и пожелали зрителям приятного просмотра.

"Это новое слово в истории анимации. И вы - первые счастливчики, которые увидят "Формулу воды". Берегите природу, берегите воду, чтобы не произошло, как в нашем фантастическом фильме, когда мы будем просить и умолять о капле воды. Давайте вместе поддержим нашу планету и будем любить ее так, как любим друг друга", - отметила Бледанс.

О фильме

В создании картины принимали участие киностудия "Союзмультфильм", студия Magic Factory. Поддержку оказал онлайн-кинотеатр Okko и компания "Атмосфера кино".

Исполнитель Niletto также записал оригинальные песни специально для анимационного фильма. Это композиции "Найти" и "Через облака", а также обновленная версия трека "Сердце танцует" из мини-альбома "Ляля" 2017 года.

Благодаря технологии захвата движения звезды медиа, кино и шоу-бизнеса не только озвучили персонажей, но и подарили им свою манеру движения и мимики. Кроме Niletto, прообразами главных героев стали видеоблогер, певица, телеведущая Юлия Гаврилина (Дана), актриса и телеведущая Эвелина Бледанс (Клер) и хореограф Мигель (Проныра). В озвучивании "Формулы воды" также задействованы Сергей Гармаш, Александр Олешко, DJ Грув и Борис Смолкин.