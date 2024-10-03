Фильм «Особенности национальной больницы» выходит в прокат

Комедия "Особенности национальной больницы" о приключениях молодого иностранца в отделении петербургской больницы, снятая по последнему сценарию Александра Рогожкина, выходит в российский прокат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "РОК" Алексея Учителя.

© кадр из фильма

"Новый фильм продолжает традицию таких хитов, как "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", и в то же время отражает авторский взгляд молодого режиссера картины, Станислава Светлова, на всеми любимый сюжет", - отметили в пресс-службе.

Комедию ранее показали на международном фестивале "Окно в Европу", где она стала победителем в номинации "Выборгский счет" имени Армена Медведева. Согласно сюжету, молодой немец Вернер Мюллер случайно оказывается волонтером в неврологическом отделении петербургской больницы. В порыве помогать всем больным и нуждающимся он попадает в комические ситуации и знакомится с особенностями русского менталитета.

Режиссер рассказал, что создатели картины старались сохранить в фильме дух Рогожкина.

"Это большая честь и ответственность - работать над фильмом по сценарию Александра Рогожкина, режиссера, чьи фильмы я смотрел с детства, чьи истории и персонажи вошли в нашу культуру и разошлись на цитаты. Мы старались сохранить в картине дух Рогожкина и в то же время сделать по-своему, адаптироваться под наше время и наши реалии. Важной задачей было показать, что дружественные и уважительные отношения между людьми не зависят от их национальностей", - привели слова режиссера в пресс-службе.

Актеры о ролях

В фильме снимались, в частности, Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Аркадий Укупник. Главную роль - иностранца Вернера - исполнил немецкий актер Карл Филлип Бенцшавель. Он рассказал, что сразу загорелся мыслью участвовать в проекте, в том числе потому, что был наслышан о красоте Санкт-Петербурга.

"Было так волнительно поехать в страну, на языке которой я не говорю. <…> Это моя первая главная роль. Это отличный опыт - играть с такими замечательными актерами и быть частью этой великолепной команды", - признался актер.

Исакова назвала картину фантасмагорической историей.

"Роль моя - на стыке реальности и безумия. Воплощать этот образ на экране для меня было большим удовольствием", - сказала актриса. Укупник признался, что давно в его жизни не было авантюр, подобных съемке в этом фильме. "Это было, как глоток свежего воздуха. В фильме снималось много молодых людей, энергичных, талантливых и веселых, что я сам словно стал на десять лет младше. И вдвойне приятно, что наш молодой режиссер Станислав Светлов не испугался такого сложного сценария", - сказал актер.

Производством картины занималась киностудия "РОК" Алексея Учителя при поддержке Минкультуры РФ и онлайн-кинотеатр Wink.ru. В широкий прокат фильм выпустила компания "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг Национальная медиа группа).