Вышел трейлер русского фэнтези «Молот ведьм»

Онлайн-кинотеатры START и Okko опубликовали первый официальный трейлер этно-фэнтези "Молот ведьм" со слоганом: "Русичи против нечисти".

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Синопсис такой: в Калязине стоит огромный радиотелескоп и рядом - скромный институт, где ведут исследования за гранью обычной физики: изучают магию. Один неверный шаг - и жестокая древняя сила вырывается на волю. Это - ведьма, повелительница стихий, которая превращает людей в леших и русалок. И если её не остановить, чудища из славянских мифов превратят всю планету в дивный сад.

Отрезанный от мира волшебной стеной город станет местом первой битвы людей с нечистью. В неё вступят герои с говорящими именами: программист-инвалид Илья Муромцев, красавчик-спортсмен Алеша Попов, водитель "скорой" Никита Добрынин.

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Лиза Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина и другие.

Даты премьеры пока нет.