Начался XI международный фестиваль импакт-кино «‎Лампа»

В основную программу фестиваля, который пройдет с 3 по 5 октября, в этом году вошли 60 короткометражных фильмов, роликов и музыкальных клипов. Гостей ждут деловые площадки с известными спикерами и мероприятия для детей и взрослых.

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В рамках фестиваля зрителям будут представлены короткометражные документальные и игровые картины, социальная реклама, анимация, видеоролики и музыкальные клипы режиссеров и блогеров из России и из-за рубежа. Особое авангардное направление киноискусства, которое продвигает "Лампа" - это импакт-кино. Кино, влияющее на разум и находящее отклик в душе своего зрителя.

Основные темы и идеи, которые продвигает "Лампа" - это сохранение природы, традиционные семейные ценности, инклюзия, история и культура, доброта. Цель фестиваля - с помощью искусства позитивно влиять на общество, развивая в людях нравственность и осознанность. Каждый фильм и ролик "Лампы" - это дружеский разговор о важном, мотивирующий создавать, развиваться, помогать тем, кто рядом, быть непримиримым к чужой беде и несправедливости, меняться к лучшему, вместе с тем делая лучше мир вокруг себя.

Кинокартины в проекте посвящены обычным людям, совершающим удивительные поступки, которые достойны гордости и восхищения. Людям, обладающим уникальными талантами, упорством и силой воли, благодаря которым можно противостоять даже самым сильным ударам судьбы. Кино, ролики и клипы "Лампы" вдохновляют, дают утешение и веру в лучшее, учат не сдаваться и не останавливаться на достигнутом. По словам основателя и президента кинофестиваля Ольги Зубиковой, на сегодняшний день "Лампа" - это единственная площадка в мире, где о волонтерстве и добровольничестве рассказывают языком кино.

В составе жюри и амбассадоров проекта также значится множество "звездных" имен. Так, оценивать ролики и кинокартины, представленные на конкурсе "Лампы", будут актер, режиссер и обладатель общественного знака признания "Доброволец России" Антон Богданов, вокалист и победитель национальной музыкальной премии "Виктория" Екатерина Иванчикова (IOWA), актриса театра и кино, хореограф, танцовщица Ольга Смирнова.

Примут участие в основных событиях проекта и окажут поддержку представители "Лампы" актер театра и кино, обладатель премии "Человек года" GQ Александр Петров, заслуженный артист России Виктор Добронравов, обладатель премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль Юрий Борисов.

Фестивальный показ картин "Лампы" продлится до 5 октября. Все работы, представленные к просмотру, объединены в тематические блоки. Среди них "Быть мамой" - о трогательных и сильных гранях материнства, "По тонкому льду" - о людях, оказавшихся на грани отчаяния, "Маленькие мультики с большим смыслом" - приключение по миру доброты и сострадания для детей и их родителей, и множество других. Благодаря разнообразию форматов и тем, освещаемых в рамках фестиваля, гости смогут рассмотреть все важнейшие общественные тенденции и почерпнуть что-то важное и значимое именно для себя.

Помимо просмотра короткометражного кино, все желающие смогут посетить ряд мероприятий, приуроченных к фестивалю. Деловые площадки, посвященные документальному кинематографу, музыке и молодежному творчеству, домашняя кинокухня "Рецепты кино, знакомые с детства" и "Ламповый квартирник". Все это ждет больших и маленьких любителей киноискусства на фестивале "Лампа".

Фестиваль проходит в кинотеатре "Кристалл", оснащенном передовой аудио- и видеоаппаратурой, а также комфортными творческими и деловыми зонами. Благодаря этому гости могут в полной мере насладиться хорошим кино и творческой созидательной атмосферой "Лампы".