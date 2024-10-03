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Фото: названа дата выхода исторического фильма "Злой город" об обороне Козельска

Кинопрокатная компания "КарроПрокат" 23 января 2025 года выпустит в кинотеатральный прокат картину "Злой город" по сценарию Вадима Голованова.

Названа дата выхода исторического фильма «‎Злой город»
© Российская Газета
"Фильмы об истории России всегда вызывают большой интерес, особенно когда речь идет о периоде Древней Руси. Мы знаем многие великие события, как, например, битва на Куликовом поле или Крещение Руси, которые вошли в учебники истории. Однако остаются и менее известные, но не менее важные страницы, которые заслуживают внимания. "Злой город" - это масштабное кино с впечатляющими декорациями, множеством исторически достоверных костюмов и интересных персонажей. Это фильм о русской душе, о несгибаемой смелости, русском характере. По настроению он напоминает такие картины, как "Андрей Рублев" и "Легенда о Коловрате", а по масштабу не уступает лучшим зарубежным историческим драмам, таким как "Викинги" и "Сёгун", - отмечает президент кинопрокатной компании "КарроПрокат" Алексей Рязанцев.

Семинедельная оборона Козельска от нашествия войска Золотой Орды - историческое событие 1238 года. Жители продемонстрировали героизм, несокрушимость и силу русского духа. Город выдержал до конца, и это разозлило Хана Батыя, он приказал забыть его имя и впредь нарекать "Злым городом".

Для воссоздания эпохи был сооружён полномасштабный город с сорока строениями: деревянными избами, дворами, заборами, церковью, княжим домом, кузней. Город оградили двенадцатиметровой бревенчатой стеной с частоколом и рвом с водой.

Для масштабного фильма было пошито более 1000 костюмов с использованием натуральных тканей, мехов и исторически выверенных элементов. Создатели "Злого города" следовали духу исторического времени во всём: сундуки, подсвечники и элементы домашнего обихода козельчан полностью соответствуют тому времени.

Режиссёром и продюсером фильма выступил Константин Буслов. Он поделился тонкостями создания "Злого города":

"Мне всегда хотелось снять такую масштабную историю: костюмную, историческую, давней эпохи… И у нас получилось сложнопостановочное кино со всех точек зрения. В павильонах, с зеленым фоном наш фильм невозможно было бы снять. Но "дорогу осилит идущий". Все актеры справились со своими задачами великолепно. Я всегда провожу долгий кастинг, только у Алексея Гуськова кастинга не было. Я сразу подумал, кто мог бы исполнить роль Ратши, который дерётся на двух мечах и обладает огромным жизненным опытом? На чью голову выпало столько испытаний… Здесь должен был быть, конечно, абсолютно неординарный актер".

Главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов ("Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки"), Александр Метелкин ("Летучий корабль"), Леонела Мантурова ("1941. Крылья над Берлином"), Алексей Шевченков ("Иуда", "Красный призрак"), Алексей Розин ("Мастер и Маргарита", "Страсти по Матвею"), Максим Белбородов ("28 панфиловцев"), Полина Чернышева ("Тихий Дон"), Владимир Любимцев ("Сердце пармы", "Мост"), Артем Волобуев ("Вызов"), Дмитрий Куличков ("Калашников"), Сергей Баталов ("Время первых") и Аглая Шиловская ("Скажи правду").

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Максим Белбородов
Константин Буслов
Алексей Розин
Александр Метелкин
Дмитрий Куличков
Вадим Голованов
Алексей Рязанцев
Артем Волобуев
Алексей Шевченков
Сергей Баталов
Аглая Шиловская
Андрей Рублев
Алексей Гуськов