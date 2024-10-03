Завершились съемки сериала-терапии «Близость. Поколение «Я»

Завершены съёмки четырёхсерийного проекта "Близость. Поколение "Я", созданный при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и министерства здравоохранения РФ.

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Фильм направлен на "экологичное отношение к себе и окружающим". Проект демонстрирует современные модели поведения и варианты выхода из них.

"Это сериал про близость в широком понимании, про близость с самим собой, про чувственность, контакт со своим телом, со своим "я", - делится автор и креативный продюсер проекта Вероника Чибис.

Создатели фильма долго искали реальные истории ребят:

"Искали тех, кто готов говорить искренне - из этого голоса поколения. Хотелось создать безопасное пространство, где каждый сможет говорить о личном, глубоком", - объясняет автор идеи и руководитель проекта Аксиния Гог.

Среди героев: певец Амир, блогер Полина Грекова, актриса, балерина и солистка Большого театра Анастасия Меськова, топ-модель и актриса Катя Пушкина, фотограф Даша Ястребова.

В сериале-терапии приняли участие профессионалы из областей психологии, психотерапии, сексологии, генетики, социологии и не только. В качестве экспертов выступили: культуролог и доцент Оксана Мороз, сексолог и врач-психиатр Ирина Айриянц, автор книг и подкастов о сексе Ольга Овчинникова, психотерапевт и сексолог Наталья Романовская ("Клиника счастья"), психиатр и коучер Наталья Бехтерова и другие.

Авторы отмечают, что Близость. Поколение "Я" - сериал не про секс, а про эмоциональный диалог о внутренних страхах, блоках, влияние семейных и социальных паттернов, которые важно обсуждать.

"Мы называем его "сериал-терапия". Мы исследуем диджитальное поколение, но рассматриваем его на уровне поколенческих родовых связей", - подчёркивает руководитель проекта и автор идеи Аксиния Гог ("Секс. В поиске ответов", "Бесит").

Исполнительным продюсером проекта выступил Игорь Ковтун.