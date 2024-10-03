3 октября состоялась премьера фильма ужасов «Жребий Салема». Лента выступает экранизацией одноимённого романа Стивена Кинга. Картина доступна для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

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Оригинальное произведение рассказывает историю известного писателя Бенджамина Миерса, приезжающего в небольшой городок Джерусалемс-Лот, надеясь написать новый роман. Однако вместо этого он становится свидетелем того, что все местные жители начали превращаться в вампиров.

Главные роли в экранизации исполнили Льюис Пуллман, Макензи Ли, Билл Кэмп, Пилу Асбек, Элфри Вудард и Уильям Сэдлер. Кресло режиссёра занял Гари Доберман, поставивший «Проклятие Аннабель 3».

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