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Состоялась премьера фильма ужасов «Жребий Салема» по роману Стивена Кинга

3 октября состоялась премьера фильма ужасов «Жребий Салема». Лента выступает экранизацией одноимённого романа Стивена Кинга. Картина доступна для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

Состоялась премьера фильма ужасов «Жребий Салема»
© Чемпионат.com

Оригинальное произведение рассказывает историю известного писателя Бенджамина Миерса, приезжающего в небольшой городок Джерусалемс-Лот, надеясь написать новый роман. Однако вместо этого он становится свидетелем того, что все местные жители начали превращаться в вампиров.

Главные роли в экранизации исполнили Льюис Пуллман, Макензи Ли, Билл Кэмп, Пилу Асбек, Элфри Вудард и Уильям Сэдлер. Кресло режиссёра занял Гари Доберман, поставивший «Проклятие Аннабель 3».

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© HBO
Фильмы и сериалы
Проклятие Аннабель 3
Уильям Сэдлер
Макензи Ли
Билл Кэмп
Стивен Кинг