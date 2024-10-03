Детективный сериал «Шугар» продлен на второй сезон

Детективный сериал «Шугар» (Sugar) продлен на второй сезон. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление создателей проекта.

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«Было невероятно волнительно видеть, как зрители по всему миру принимают "Шугара", и мы рады вернуться на второй сезон, — говорят исполнительные продюсеры Одри Чон и Саймон Кинберг. — Мы так благодарны нашим партнерам в Apple за их поддержку, нашему шоураннеру Сэму Кэтлину, блестящему Колину Фарреллу и, конечно, нашим зрителям. Мы с нетерпением ждем возвращения Джона Шугара к делу».

«ИнтерМедиа» напоминает, что действие первого сезона происходило в Лос-Анджелесе, где частный детектив Джон Шугар (Колин Фаррелл) расследовал исчезновение взрослой внучки Оливии (Сидни Чендлер) голливудского магната Джонатана Сигела (Джеймс Кромуэлл).

В сериале также снялись Эми Райан, Киби Хауэлл-Батист, Деннис Буцикарис, Нэйт Корддри, Анна Ганн, Алекс Эрнандес, Джейн Тэйни и другие. Премьера состоялась в апреле 2024 года.

Действие второго сезона также развернется в Лос-Анджелесе, где детектив начнет работать над новым сложным делом и параллельно продолжит поиски своей сестры, пропавшей много лет назад.