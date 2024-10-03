Детективный сериал «Шугар» продлен на второй сезон

У сериала «Шугар» с Колином Фарреллом будет второй сезон
Детективный сериал «Шугар» (Sugar) продлен на второй сезон. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление создателей проекта.
«Было невероятно волнительно видеть, как зрители по всему миру принимают "Шугара", и мы рады вернуться на второй сезон, — говорят исполнительные продюсеры Одри Чон и Саймон Кинберг. — Мы так благодарны нашим партнерам в Apple за их поддержку, нашему шоураннеру Сэму Кэтлину, блестящему Колину Фарреллу и, конечно, нашим зрителям. Мы с нетерпением ждем возвращения Джона Шугара к делу».
«ИнтерМедиа» напоминает, что действие первого сезона происходило в Лос-Анджелесе, где частный детектив Джон Шугар (Колин Фаррелл) расследовал исчезновение взрослой внучки Оливии (Сидни Чендлер) голливудского магната Джонатана Сигела (Джеймс Кромуэлл).
В сериале также снялись Эми Райан, Киби Хауэлл-Батист, Деннис Буцикарис, Нэйт Корддри, Анна Ганн, Алекс Эрнандес, Джейн Тэйни и другие. Премьера состоялась в апреле 2024 года.
Действие второго сезона также развернется в Лос-Анджелесе, где детектив начнет работать над новым сложным делом и параллельно продолжит поиски своей сестры, пропавшей много лет назад.