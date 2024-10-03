Интервью с режиссером фильма «Агент на уикенд» Джорджем Хуаном

3 октября стартует прокат комедийного боевика «Агент на уикенд» режиссера Джорджа Хуана. Сценарий к нему он писал вместе с кинопродюсером Люком Бессоном. «Вечерняя Москва» узнала, как шла работа над лентой, дающей начало новой крупной франшизе.

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— Джордж, как придумывали сценарий?

— Мы с Люком Бессоном обменивались идеями. Хотели, чтобы сюжет был максимально спонтанным, но с хорошо проработанными действиями и изменениями персонажей. Работа кропотливая! Весь процесс, от первой встречи до завершения фильма, занял два года.

— Трудно быть и сценаристом, и режиссером сразу?

— Это скорее преимущество. На площадке у тебя уже готов ответ на любой вопрос группы, «Какую одежду носит персонаж?» или «На какой машине ездит?» — потому что ты обдумал это, пока писал. А что оказалось действительно сложным? Самым большим вызовом, но и преимуществом этого проекта было то, что он международный. Большая часть команды из Тайбэя (столица Тайваня. — «ВМ»), где мы снимали, несколько человек из Франции, кинематографисты из Голливуда... Кто-то говорил на мандаринском китайском, кто-то на французском, а кто-то на английском. Поэтому порой чтобы объясниться, требовалось больше времени. Но вместе с тем было волнующе работать с людьми, у которых разная кинематографическая культура, и воспринимать лучшее из каждой.

— Кого выбрали на роли?

— Наша звезда — Люк Эванс, сыгравший Дракулу, Оуэна Шоу в «Форсаже», Барда Лучника в «Хоббите»... Он из тех первоклассных актеров, с которыми мечтаешь поработать, но думаешь, что это недостижимо. К счастью, Люк быстро согласился. Эта роль отличается от его других. С одной стороны, герой брутальный, накачанный, а с другой — Люк очень чувствительный актер. Это идеально для роли. У нас играет и экстраординарная Гвэй Лунь Мэй. Обычно ее героини мрачные и задумчивые, но у актрисы есть и игривая сторона. Было здорово проявить разные грани ее личности. Что касается Сон Гана, мы уже немного знали друг друга, потому что в Голливуде не так много актеров-азиатов, но еще не работали вместе. Я был впечатлен его игрой. Он прибыл в Тайбэй на две недели раньше срока, чтобы потренироваться в боевых сценах и трюках.

— В команде ведь есть и юный актер?

— Уайетт Янг, который сыграл Раймонда, — 13-летний одаренный парень из Тайваня, хорошо говорит на английском. У него очень солнечная энергетика, которая привлекает людей. Веришь, что такой мальчик мог привести в движение сюжет, что за него люди готовы сражаться — ловить и защищать.

— Съемки ведь дело нелегкое, какие трудности поджидали вас на площадке?

— Кроме трудностей перевода... Погода. Мы снимали в Тайбэе летом, одним из самых жарких в истории. А снимать боевик с погонями и драками в жаре и при повышенной влажности непросто. Но и в этом нашелся плюс. Ближе к финалу у нас есть зрелищная битва, которая должна была разворачиваться на улицах города. Но уже после десятиминутной прогулки мы буквально расплавились. А за несколько часов бедные актеры бы просто разбежались. И мы перенесли финальную битву в кинотеатр, где проецировали «Дом летающих кинжалов» Чжана Имоу поверх актеров. Это сделало сцену более кинематографичной и эстетичной, чем изначально. Так что надо уметь адаптироваться — это сложно, но дает лучший результат.

Досье

Джордж Хуан — кинорежиссер, сценарист, продюсер и педагог. Родился 1 декабря 1966 года. Учился в Калифорнийском университете в Беркли, затем в Университете Южной Калифорнии. В фильмографии режиссера 9 фильмов, включая «Среди акул» (1994). Его новый боевик «Агент на уикенд» показывает спецагента, столкнувшегося с бывшей возлюбленной из преступного синдиката.