В Сети вышел трейлер нового сериала "Дайте шоу!" с Милошем Биковичем
Онлайн-кинотеатры Иви и KION сегодня представили тизер-трейлер нового сериала "Дайте шоу!". Это драма про изнанку российских ток-шоу и про судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса.
Согласно синопсису, в погоне за сенсациями команда ток-шоу "Правда" не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы - на вес золота.
Неожиданно тема нового выпуска ток-шоу сама появляется в студии: начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева (Милош Бикович) в грязном поступке и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям правда не нужна.
Режиссер сериала - Дмитрий Литвиненко. Он же - соавтор сценария совместно с Юлией Савенковой.
В ролях, помимо Милоша Биковича и Анастасии Красовской, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник и др. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звездные камео - завсегдатаи телевизионных эфиров: Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем - Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.
Премьера сериала скоро состоится в Сети.