Жюри фестиваля "Евразия. DOC" отметили высокий уровень конкурсных работ
Уровень представленных в конкурсной программе некоммерческого VIII Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" работ в этом году значительно вырос. Об этом заявил председатель жюри фестиваля, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.
"Меня приятно поразила фестивальная программа, финальный список фильмов, среди которых мы будем определять победителя, обладателей призов этого года. Очень много хороших и интересных фильмов. Это более сильный подбор, чем в предыдущий раз", - отметил Третьяков на пресс-конференции, приуроченной к проведению форума в Минске.
Председатель жюри признал, что "есть фильмы хронометражом по часу и больше, которые можно смотреть не отрываясь от начала до конца". Также он обратил внимание на то, что в представленном на фестивале документальном кино "авторов женщин больше, чем мужчин".
"Хорошо или плохо - это можно обсуждать. Но это показательно. Женщины вытесняют мужчин с этого поля", - сказал Третьяков.
Директор фестиваля Валерий Шеховцев напомнил, что кинофорум открылся 30 сентября в Смоленске, где зрители уже смогли ознакомиться с представленными 32 картинами из 10 стран.
"По оценкам всех, кто видел фильмы, в этом году наш фестиваль сделал еще один шаг, и качество фильмов выросло", - сказал директов фестиваля.
Он также обратил внимание на то, что "состав авторов помолодел, они снимают очень серьезные, очень интересные и качественные фильмы".
"Географию мы также расширяем, в этом году присутствуют коллеги из Ирана и Китая", - отметил Шеховцев.
Члена жюри фестиваля, директора МТРК "МИР" в Белоруссии Ольгу Шпилевскую после просмотра конкурсной программы "поразило то, что молодежь (авторы фильмов - прим. ТАСС) вовлечена в глобальные проблемы".
"Любой фильм, который ты смотришь, касается вечных, глобальных ценностей и проблем", - сказала она.
"У нас могут быть разные взгляды на политику, разные идеологические взгляды, но ценности жизненные остаются одинаковыми и важными", - добавила Шпилевская.
Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. В 2024 году проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). В конкурсную программу вошли 32 документальных фильма из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Латвии и Узбекистана. Фестиваль завершится 4 октября, его итоги с вручением призов будут подведены в минском кинотеатре "Беларусь".