Жюри фестиваля «Евразия. DOC» отметили высокий уровень конкурсных работ

Уровень представленных в конкурсной программе некоммерческого VIII Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" работ в этом году значительно вырос. Об этом заявил председатель жюри фестиваля, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

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"Меня приятно поразила фестивальная программа, финальный список фильмов, среди которых мы будем определять победителя, обладателей призов этого года. Очень много хороших и интересных фильмов. Это более сильный подбор, чем в предыдущий раз", - отметил Третьяков на пресс-конференции, приуроченной к проведению форума в Минске.

Председатель жюри признал, что "есть фильмы хронометражом по часу и больше, которые можно смотреть не отрываясь от начала до конца". Также он обратил внимание на то, что в представленном на фестивале документальном кино "авторов женщин больше, чем мужчин".

"Хорошо или плохо - это можно обсуждать. Но это показательно. Женщины вытесняют мужчин с этого поля", - сказал Третьяков.

Директор фестиваля Валерий Шеховцев напомнил, что кинофорум открылся 30 сентября в Смоленске, где зрители уже смогли ознакомиться с представленными 32 картинами из 10 стран.

"По оценкам всех, кто видел фильмы, в этом году наш фестиваль сделал еще один шаг, и качество фильмов выросло", - сказал директов фестиваля.

Он также обратил внимание на то, что "состав авторов помолодел, они снимают очень серьезные, очень интересные и качественные фильмы".

"Географию мы также расширяем, в этом году присутствуют коллеги из Ирана и Китая", - отметил Шеховцев.

Члена жюри фестиваля, директора МТРК "МИР" в Белоруссии Ольгу Шпилевскую после просмотра конкурсной программы "поразило то, что молодежь (авторы фильмов - прим. ТАСС) вовлечена в глобальные проблемы".

"Любой фильм, который ты смотришь, касается вечных, глобальных ценностей и проблем", - сказала она.

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"У нас могут быть разные взгляды на политику, разные идеологические взгляды, но ценности жизненные остаются одинаковыми и важными", - добавила Шпилевская.

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. В 2024 году проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). В конкурсную программу вошли 32 документальных фильма из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Латвии и Узбекистана. Фестиваль завершится 4 октября, его итоги с вручением призов будут подведены в минском кинотеатре "Беларусь".