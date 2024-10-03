Вышла вторая часть сериала «Барсукот. Очень зверский детектив»

На Кинопоиске вышла вторая часть первого сезона сериала «Барсукот. Очень зверский детектив». Об этом в четверг, 3 октября, сообщает пресс-служба платформы.

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Премьера первых шести серий «Барсукота» состоялась в сентябре. За этот период проект получил рейтинг 8,6 на Кинопоиске. Во второй части сезона зрители узнают, что на самом деле случилось с кроликом-многоножкой и был ли это волк-одиночка, которого изначально подозревала полиция Дальнего леса.

Также 3 октября в прокат вышел российский полнометражный анимационный фильм «Формула воды». Мультфильм рассказывает история девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. На Дану охотятся пираты, которые считают ее ключом к сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, девочка знакомится с труппой бродячих артистов. Вместе им предстоит пережить приключения.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вошел в Книгу рекордов России как самый кассовый и массовый, в том числе по сборам. За два года постановку посетили 1 116 872 зрителя. Почетный документ на сцене Театра МДМ (Московский дворец молодежи) режиссеру-постановщику спектакля Михаилу Миронову вручил лично главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.