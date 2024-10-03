IV Кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" открыл прием заявок на конкурс

Кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" объявил даты проведения и открыл прием заявок на конкурс. В 2024 году смотр пройдет в четвертый раз с 6 по 14 декабря в Санкт-Петербургском Доме кино. Подать заявку на участие можно по 25 ноября на сайте фестиваля.

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Как сообщает пресс-служба фестиваля, для участия в полнометражном конкурсе принимаются игровые и неигровые картины, созданные киностудиями Санкт-Петербурга. Приоритет при отборе имеют фильмы со статусом российской премьеры. В короткометражный конкурс принимаются игровые и неигровые фильмы по заявкам от учебных заведений, обучающих киноспециальностям, а также напрямую от авторов, не являющихся студентами этих киношкол. Все фильмы должны иметь прокатное удостоверение.

Лучшие фильмы полнометражного и короткометражного конкурсов выберет профессиональное жюри. В 2024 году представлены следующие номинации:

Гран-при полнометражного конкурса;

Лучший игровой фильм;

Лучший неигровой фильм;

Лучший короткометражный фильм;

Спецприз короткометражного конкурса "Лучший фильм независимого автора";

Приз зрительских симпатий короткометражного конкурса (присуждают зрители);

Лучшая программа киношколы (приз присуждает жюри короткометражного конкурса);

Спецприз "За петербургский стиль" (присуждает оргкомитет фестиваля).

В 2024 году проект "Сделано в Санкт-Петербурге" расширил образовательную и деловую программы. Кинофестиваль становится частью профессионального Кинофорума "Сделано в Санкт-Петербурге". Главное нововведение - проведение питчинга кинопроектов для молодых кинематографистов. Благодаря этому петербургские кинематографисты могут получить не только знания и опыт, но и финансовую поддержку проектов.

IV Кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Справка "РГ"

"Сделано в Санкт-Петербурге" - молодежный кинофорум для петербургских кинематографистов и жителей города, был создан в 2021 году. Включает кинофестиваль, индустриальную программу, питчинг, книжную ярмарку и фотовыставку. Среди задач - развитие и популяризация кинематографической деятельности Санкт-Петербурга. Миссия смотра - снять препятствия на пути развития петербургского кинематографа, формируя понимание, что петербургские специалисты нужны киноиндустрии страны, и достойные идеи всегда найдут поддержку и зрителя.

В программе фестиваля представляются лучшие фильмы петербургских киношкол и киностудий, а также картины независимых авторов, снятые в локациях Санкт-Петербурга.

В 2023 году кинопоказы и другие мероприятия фестиваля посетили более 5000 человек.