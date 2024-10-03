Опубликован новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3»

Новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» (Paddington In Peru) обнародовала 3 октября 2024 года кинокомпания StudioCanal. Главные роли в приключенческой картине режиссера Дагала Уилсона исполнили Бен Уишоу (голос Паддингтона), Хью Бонневиль, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джонсон, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Оливия Колман, Антонио Бандерас и др.

© Кадр из трейлера фильма "Приключения Паддингтона 3"

По сюжету медвежонок Паддингтон, проживающий в английском семействе Браунов в Лондоне, неожиданно получает письмо от преподобной матери, веселой монахини, играющей на гитаре и управляющей Домом для медведей на пенсии. Женщина сообщает ему, что тетя Люси очень скучает по племяннику, и он понимает, что просто обязан навестить ее как можно скорее. Вместе с Паддингтоном к нему на родину в Перу отправляется все семья Браунов, но в приюте им сообщают, что Люси таинственным образом исчезла, вероятно, отправилась в путешествие. Паддингтон и Брауны нанимают пароход, чтобы плыть по Амазонке, а капитан судна Хантер (Бандерас) сообщает, что имеющаяся у них карта местности поможет найти не только Люси, но и легендарный город Эльдорадо. Всем им предстоит пережить немало приключений, а Паддингтон также раскроет некие тайны своего происхождения.

В российский прокат «Приключения Паддингтона 3» выпустит 28 ноября кинокомпания «Вольга».

«ИнтерМедиа» напоминает, что этот фильм не будет заключительной частью кинофраншизы: StudioCanal уже планирует съемки четвертой части и другие проекты вселенной Паддингтона.