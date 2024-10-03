Съемки сериала «ВИА «Васильки» стартовали в Москве

Съёмки сериала «ВИА «Васильки» стартовали в Москве в конце сентября 2024 года. Главные роли в музыкальном драмеди исполнят Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Антон Шаврин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие актёры. Над проектом работает «Руки Вверх! Продакшн» при поддержке «‎НМГ Студии»‎. Режиссёром выступит Юрий Шаров, композитором — Сергей Жуков.

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По сюжету в конце 1970-х стремительно растёт популярность экранного ансамбля «Васильки». Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

«История в сериале перекликается с моей биографией, — признаётся Дмитрий Харатьян, сыгравший взрослого Василькова. — Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на "Мосфильме", исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в "Розыгрыше". Но в отличие от "Васильков" я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив».

Параллельно со съёмками идёт работа над альбомом, который включает двенадцать композиций.

«Я уже слышал несколько треков, которые перекликаются с тем, что мы тогда любили. Это были песни Антонова, "Весёлых ребят", "Самоцветов", "Песняров"», - говорит Дмитрий.

«Моя мечта — написать музыку, на которой я сам вырос, альбом, которого, казалось бы, никогда не было, но по ощущениям он был всегда, — рассказал Сергей Жуков. — На самом деле наша история не только о музыке, но и любви, и семье. А музыка для того и создана, чтобы люди встречались, влюблялись и не расставались».

«По сценарию путешествие героев охватывает разные города, включая Геленджик, Карелию, Тулу и Кемерово. Визуально наша история тоже поделена на два мира: мир солнечной юности героев и мир сегодняшней России, — объясняет режиссёр Юрий Шаров. — Молодость "Васильков" решена в тёплом ностальгическом стиле, а в настоящем больше уходим в холодные тона, но при этом акцентируем внимание на разнообразии природы и культуры наших регионов».

Премьера «ВИА «Васильки» состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на СТС.