Риз Уизерспун напишет роман и снимет по нему фильм

Риз Уизерспун стала писательницей. Свой первый роман в жанре саспенс (название которого пока не объявлено) она создает в соавторстве с известным американским писателем-детективщиком Харланом Кобеном.

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«Сказать, что я поклонница творчества Харлана, — это сильное преуменьшение... тот факт, что он нашел мою идею для этого триллера достаточно интригующей, чтобы захотеть сотрудничать со мной в качестве соавтора, — это мечта, которая становится реальностью, — заявила актриса. — Придумывать с Харланом, как взволновать аудиторию загадочными персонажами и сложными сюжетными поворотами, уже было веселее, чем я могу описать. Не могу дождаться, когда все прочтут то, что мы сочинили».

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«Я уже много лет являюсь большим поклонником Риз Уизерспун, — сказал в ответ Кобен. — Будь то актерство, продюсирование, создание и даже выбор книжного клуба, инстинкты Риз в повествовании историй во всех медиа не имеют себе равных. Как только мы начали обсуждать ее идею, пути назад уже не было. Сотрудничество с Риз было чистой радостью и таким творческим вознаграждением».

Роман будет выпущен в 2025 году в издательстве Grand Central Publishing, и Уизерспун уже планирует его экранизацию. Харлан Кобен известен циклом историй про Майрона Болитара и отдельными книгами про других героев. Первой экранизацией стал фильм «Не говори никому», снятый французским режиссером Гийомом Кане в 2006 году. В 2018 году писатель подписал контракт с Netflix на экранизацию 14 своих книг, первой из которых стал «Незнакомец» (2020).