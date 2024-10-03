3696 раз за два месяца: какие серии детских мультсериалов смотрят чаще всего

Первый выпуск "Трёх котов" был включён подписчиком "Кинопоиска" 3696 раз. Это 311 часов за 2 месяца.

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Зрители онлайн-кинотеатра также пересматривают первую серию "Маши и Медведя" и первые четыре эпизода "Барбоскиных": "Пчёлка", "Опять двойка", "Межгалактическое сообщество" и "Матч".

Максимальное количество повторных просмотров первого эпизода "Барбоскиных" составило 1687 раз, а "Маши и Медведя" - 1373.

Детская аудитория "Кинопоиска" в среднем просматривает по две с половиной серии за раз. Это 25 минут.

Онлайн-кинотеатр отмечает, что после начала учебного года стали смотреть детские мультфильмы на 20% больше. В основном маленькие зрители смотрят мультики в утреннее время: с 10 до 12, чаще - по субботам.