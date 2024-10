Что известно о сериале «Все совпадения неслучайны»

Осенью 2024 года состоится премьера шоу «Все совпадения неслучайны» — первого авторского сериала оскароносного режиссера Альфонсо Куарона. Главную роль в психологическом триллере исполнит Кейт Бланшетт, а ее экранным партнером станет Саша Барон Коэн. Цифровой релиз еще не состоялся, но сериал уже получил противоречивые отзывы критиков: его одновременно называют и «главным провалом» Куарона, и актуальной историей, от которой захватывает дух. «Лента.ру» раскрывает дату выхода «Все совпадения неслучайны», рассказывает о сюжете и его актерском составе.

«Все совпадения неслучайны»: главное

Оригинальное название: Disclaimer;

Жанр: драма, психологический триллер;

Режиссер: Альфонсо Куарон;

Платформа: стриминговый сервис Apple TV+;

Сколько серий: 7;

Длительность одной серии: 45 минут;

Когда выйдет первый сезон: осень 2024 года;

Основа: роман Рени Найт «Все совпадения случайны»;

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 84 процента;

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Кевин Клайн.

Дата выхода

Мировая премьера «Все совпадения неслучайны» состоялась 29 августа 2024 года — мини-сериал Альфонсо Куарона впервые представили публике на 81-м Венецианском кинофестивале. Зрители смогли посмотреть первые четыре серии шоу — показ завершился шестиминутной овацией. 9 сентября первые серии шоу также показали на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

Дату цифрового релиза «Все совпадения неслучайны» раскрыли в июне 2024 года.

Релиз сериала «Все совпадения неслучайны» запланирован на 11 октября 2024 года

В этот день в онлайн-кинотеатре Apple TV+ станут доступны две первые серии шоу, остальные будут выходить раз в неделю по пятницам. Финальный эпизод сериала появится на платформе 15 ноября.

Мини-сериал будет состоять из семи 45-минутных серий. Интересно, что режиссер Альфонсо Куарон назвал «Все совпадения неслучайны» семичасовым фильмом — хотя на самом деле все эпизоды суммарно длятся чуть больше пяти с половиной часов.

Сюжет

В основу сериала «Все совпадения неслучайны» лег роман британской детективной писательницы Рени Найт, вышедший в 2015 году.

Интересно, что в оригинале сериал и книга называются одинаково, а в российском переводе их заголовки противоположны по смыслу.

В русском переводе книгу Рени Найт назвали «Все совпадения случайны», а в название мини-сериала решили добавить приставку «не».

В центре истории — известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая построила свою карьеру на разоблачениях чужих пороков. Она ведет среднестатистическую жизнь обеспеченного человека — посещает светские мероприятия, пьет дорогое вино и рассуждает о высоком.

Все меняется, когда Кэтрин обнаруживает загадочную посылку — книгу-самиздат под названием «Совершенный незнакомец». Книга рассказывает о героине, которая подозрительно похожа на Кэтрин, а сюжет произведения — детальный пересказ ее прошлого. Дисклеймер в начале книге гласит: «все совпадения неслучайны» (отсюда и название самого шоу).

Журналистка с ужасом понимает — анонимный автор знает о ее темных секретах. Эти тайны способны разрушить ее привычную жизнь и навредить отношениям с мужем Робертом (Саша Барон Коэн) и сыном Николасом (Коди Смит-Макфи).

Чтобы спасти свой мир и раскрыть личность загадочного писателя, Кэтрин придется вновь окунуться в прошлое.

«Прошлое всегда находит тебя», — слоган сериала «Все совпадения неслучайны».

Производство

О том, что оскароносный Альфонсо Куарон, снявший «Гравитацию», «Лабиринт Фавна» и «Рому», займется производством мини-сериала, заговорили в конце 2021 года. Тогда же стало известно, что в основу шоу ляжет роман Рени Найт.

Альфонсо Куарон лично превратил текст романа в сценарий — он впервые написал и поставил сразу все серии шоу.

Операторами проекта стали Брюно Дельбоннель («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка») и оскароносный Эммануэль Любецки («Бердмэн», «Выживший»). За музыкальное оформление шоу отвечал Финнеас О’Коннел — двукратный лауреат премии «Оскар» за песни What Was I Made for? из «Барби» и No Time to Die из финальной части бондианы с Дэниелом Крейгом.

В число исполнительных продюсеров вошли актриса Кейт Бланшетт, автор оригинального романа Рени Найт, операторы «Все совпадения неслучайны» и сам Куарон. Режиссер также лично отвечал за монтаж шоу — он работал вместе с Адамом Грофом, который ранее трудился над «Ромой».

Съемки сериала «Все совпадения неслучайны» стартовали в июне 2022 года и завершились весной 2023-го. Работали в Великобритании и Италии, а часть досъемок проходила в Южной Африке.

Первый тизер-трейлер проекта появился на YouTube-канале Apple TV 7 августа 2024 года — за полтора месяца с момента релиза его посмотрели около 400 тысяч раз. В комментариях под роликом пользователи восторгались актерским составом и операторской работой.

«Проект покорил меня меня уже на фразе "триллер написан и снят Альфонсо Куароном"», — один из комментариев под тизером сериала «Все совпадения неслучайны».

Актерский состав

Информация о том, что главную роль в мини-сериале Альфонсо Куарона исполнит Кейт Бланшетт, появилась еще в конце 2021 года. Имена всех членов каста стали известны в 2022 году.

Последней к актерскому составу присоединилась Лейла Джордж — она сыграла героиню Бланшетт в юности. Молодая Кэтрин в исполнении Джордж появится на экране несколько раз — все благодаря нелинейному повествованию и многочисленным флешбэками.

Какие актеры сыграют в сериале «Все совпадения неслучайны»

Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона») — Кэтрин Рейвенскрофт, успешная журналистка и документалист;

Лейла Джордж («По волчьим законам») — Кэтрин в юности;

Саша Барон Коэн («Борат») — Роберт Рейвенскрофт, супруг Кэтрин;

Адам Эль Хагар («Острые козырьки») — Роберт в юности;

Коди Смит-Макфи («Ромео и Джульетта») — Николас Рейвенскрофт, сын Роберта и Кэтрин, страдающий от наркотической зависимости;

Кевин Клайн («Чаплин») — Стивен Бригсток, пенсионер-вдовец, раньше преподавал в частной школе;

Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») — Нэнси Бригсток, покойная жена Стивена;

Луис Патридж («Энола Холмс») — Джонатан Бригсток, покойный сын Стивена и Нэнси;

Чон Хо-ён («Игра в кальмара») — Ким, помощница Кэтрин.

В касте картины также заявлены Лив Хилл («Великая»), Юссеф Керкур («Дом Gucci»), Оливер Шоу («Критик») и другие. В роли рассказчицы выступает Индира Варма («Игра престолов»).