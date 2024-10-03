В Железноводске пройдут съемки фильма о Лермонтове

Ставропольский Железноводск на время станет съемочной площадкой под открытым небом. В курортном городе пройдут съемки фильма «Лермонтов».

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«Курортный Железноводск остается киностолицей Кавказских Минеральных Вод. В городе-курорте пройдут съемки художественного фильма "Лермонтов" режиссера Бакура Лериевича Бакурадзе», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Когда именно будут проводиться съемки, а также подробности о сюжете фильма в администрации не уточнили.

«Всем известно, какое место в жизни и творчестве великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова занимал Кавказ. Очень символично, что съемки пройдут именно у нас. А многие деревья в лесном массиве, возможно, еще помнят поэта», — прокомментировал предстоящее событие глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводит пресс-служба.

В Железноводске есть место, напрямую связанное с именем поэта, — это Дом Рошке в поселке Иноземцево. Дом был построен в первой половине XIX века, его первым владельцем была семья Рошке, содержавшая небольшой ресторан для проезжающих из Пятигорска в Железноводск. В этом доме Лермонтов бывал несколько раз, в том числе он провел здесь последние часы перед дуэлью. Прошлым летом в здании завершился ремонт, после чего его открыли для посетителей.