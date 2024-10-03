Опубликованы первые фото Николаса Кейджа в образе Человека-паука

Николас Кейдж снимается в роли Человека-паука в новом проекте Marvel «Человек-паук: Нуар». Фото со съемочной площадки опубликовал таблоид JustJared.

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Сюжет сериала «Человек-паук: Нуар» разворачивается в альтернативной вселенной в 1930-х годах. Проект будет состоять из восьми эпизодов, которые расскажут про частного детектива из Нью-Йорка, который получает паучьи способности.

Ранее стало известно, что Marvel анонсировал новый проект во вселенной «Человека-паука».