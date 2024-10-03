Когда выйдет новая часть «Елок» с Дмитрием Нагиевым

Сегодня представлен основной постер и тизер-трейлер фильма "Елки 11". Картина выйдет в прокат 19 декабря 2024 года.

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Одну из ролей в "Елках 11" играет Дмитрий Нагиев, снимавшийся также в "Елках новых" и "Елках последних". Теперь его герой, дядя Юра, служит охранником в элитном поселке, воспитывает минипига Костю и совсем не любит новый год. Вместе с Дмитрием Нагиевым в "Елки 11" возвращается актриса Валентина Мазунина.

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Героев в фильме много. Впервые в "Елках" сыграют - Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлев, Андрей Рожков, Алена Долголенко, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, а также звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Свою первую роль в кино сыграет первокурсница Щукинского училища Маша Раскина.

Режиссерами новелл стали: Александр Котт ("Елки 2", "Елки 3", "Елки 1914", "Елки 5", "Елки новые", "Елки последние"), Александр Карпиловский ("Елки 3", "Елки 1914", "Елки новые"), Егор Чичканов (автор сценария "Елки новые" и "Елки последние" ), а также снявший почти все "Елки" как оператор Сергей Трофимов. Вместе с Трофимовым операторами нового фильма стали Петр Духовской ("Елки 3", "Елки 1914"), Валерий Махмудов ("Happy End"), Дуглас Мачабели ("Беспринципные"). Шоураннер проекта Петр Внуков ("Звоните, ДиКаприо", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Справка "РГ"

"Елки" - успешная российская франшиза, совокупные просмотры которой превышают 250 миллионов. Впервые появившись в 2010 году эта комедия стала новогодней кино-традицией для семей по всей стране - от Калининграда до Владивостока.