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Новый фильм киноальманаха "Елки" с Дмитрием Нагиевым выйдет в кино 19 декабря

Сегодня представлен основной постер и тизер-трейлер фильма "Елки 11". Картина выйдет в прокат 19 декабря 2024 года.

Когда выйдет новая часть «Елок» с Дмитрием Нагиевым
© Российская Газета

Одну из ролей в "Елках 11" играет Дмитрий Нагиев, снимавшийся также в "Елках новых" и "Елках последних". Теперь его герой, дядя Юра, служит охранником в элитном поселке, воспитывает минипига Костю и совсем не любит новый год. Вместе с Дмитрием Нагиевым в "Елки 11" возвращается актриса Валентина Мазунина.

Героев в фильме много. Впервые в "Елках" сыграют - Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлев, Андрей Рожков, Алена Долголенко, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, а также звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Свою первую роль в кино сыграет первокурсница Щукинского училища Маша Раскина.

Режиссерами новелл стали: Александр Котт ("Елки 2", "Елки 3", "Елки 1914", "Елки 5", "Елки новые", "Елки последние"), Александр Карпиловский ("Елки 3", "Елки 1914", "Елки новые"), Егор Чичканов (автор сценария "Елки новые" и "Елки последние" ), а также снявший почти все "Елки" как оператор Сергей Трофимов. Вместе с Трофимовым операторами нового фильма стали Петр Духовской ("Елки 3", "Елки 1914"), Валерий Махмудов ("Happy End"), Дуглас Мачабели ("Беспринципные"). Шоураннер проекта Петр Внуков ("Звоните, ДиКаприо", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Справка "РГ"

"Елки" - успешная российская франшиза, совокупные просмотры которой превышают 250 миллионов. Впервые появившись в 2010 году эта комедия стала новогодней кино-традицией для семей по всей стране - от Калининграда до Владивостока.

Фильмы и сериалы
Петр Внуков
Павел Ворожцов
Виктор Хориняк
Надежда Маркина
Анатолий Журавлев
Михаил Трухин
Антон Васильев
Валентина Мазунина
Кристина Бабушкина
Сергей Трофимов
Егор Чичканов
Ирина Пегова
Андрей Рожков
Александр Михайлов
Александр Котт
Дмитрий Нагиев
Александр Карпиловский