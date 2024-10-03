Вышла короткометражка "Воровка" с Николаем Дроздовым, легендарным ведущим передачи "В мире животных". Картин можно посмотреть в сети "ВКонтакте".

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Художественный фильм снят НП "Живая классика" при поддержке Института развития интернета и объявлен победителем конкурса дебютов ИРИ.

Для желаемого вступления в "банду" девочке Алёне (Полина Белова) предлагают совершить ограбление или отдать "командирше" свои новые кроссовки. Алёна соглашается на преступление, но её жертвой становится беспомощный одинокий старик…

Мелодрама рассказывает о периоде взросления и проявления чувства совести. Автор сценария Екатерина Буторина так описывает идею фильма:

"В основу фильма легла история из моего детства, это своеобразная исповедь. Каждый ребёнок слышит от своих родителей, что воровать плохо, воровать нельзя. Но многие дети знают - воровать весело и азартно. Понимание последствий собственных поступков приходит с ответственностью за них. Стоит понять, как страдают те, на кого ты покушаешься, чтобы навсегда отречься от воровства. Именно так произошло в своё время со мной".

В короткометражной мелодраме снялись Николай Дроздов, Полина Белова, Ярослава Балахматова, Адам Кумаев, Наталия Кислицина, Олег Каргин.

Напомним, что фильм стал дебютным проектом сценариста Екатерины Буториной и режиссёра Нино Размадзе.