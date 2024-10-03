Вышел трейлер научно-фантастической драмы «Реплика»

Опубликован трейлер российской научно-фантастической драмы "Реплика" (18+) с Никитой Ефремовым в главных ролях.

© Кадр из трейлера фильма "Реплика"

Антон и Давид - два брата, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Они создают технологию "Реплика", способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлеченность Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что он - её муж.

Лента режиссёра Амир Исаев позиционируется как исследование "границ науки и чувств в стиле "Черного зеркала".

В ролях также: Софья Лебедева, Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская и другие.