Лучшие новинки кино: что смотреть на неделе

С 3 по 10 октября Маша Кошкина находит древний артефакт, молодой немец сталкивается с российской системой здравоохранения, Гоша Куценко и Ирина Горбачева говорят с планетой, Себастиан Стэн теряет связь с реальностью и находит двойника, Светлана Иванова живет среди старообрядцев в Аргентине, Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» сталкивается с угрозой в космосе, Даниэль Брюль раскрывает подноготную Голливуда. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера фильма "Другой человек"

«Василиса и хранители времени»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев, Макс Климка, Евгений Зеленский, Леонид Ярмольник;

Зачем смотреть: российская сказка с Сергеем Гармашем и Дарьей Мороз в главных ролях.

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Фильм рассказывает о девушке по имени Василиса, которая обнаруживает, что обладает уникальной способностью управлять временем. Эта способность открывается ей после того, как она случайно находит древний артефакт, принадлежащий хранителям времени — тайной группе, которая следит за течением истории. Василиса становится их новой ученицей и оказывается втянутой в опасную борьбу с силами, которые пытаются изменить ход времени ради своих целей.

В процессе обучения она сталкивается с различными испытаниями, знакомится с другими хранителями времени и узнает о собственном прошлом, связанном с этой таинственной силой. Вместе с новыми союзниками Василиса должна предотвратить катастрофу, которая может уничтожить все, что ей дорого, и сохранить баланс времени.

«Особенности национальной больницы»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша;

Зачем смотреть: трагикомедия, высмеивающая стереотипы о российской системе здравоохранения, демонстрируя комичные стороны врачебной жизни.

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В центре сюжета — команда врачей и медсестер, которые больше заняты своими личными проблемами и интригами, чем лечением пациентов. Главный герой — молодой немец Вернер Мюллер, который попадает в этот хаос и пытается навести порядок. Но вскоре он понимает, что в больнице действуют свои, особенные правила, и ему придется приспосабливаться, чтобы выжить в этом абсурдном мире.

Врачи постоянно сталкиваются с необычными и нелепыми ситуациями, которые отражают карикатурную версию реальной медицины: абсурдные диагнозы, смешные ошибки, странные пациенты и бюрократические преграды. Они пытаются справиться с этими проблемами, при этом не теряя чувства юмора и оптимизма.

«Говорит Земля!»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Степан Девонин, Михаил Мухин, Виктория Каруна;

Зачем смотреть: сатирическая комедия, поднимающая проблему экологии, с Ириной Горбачевой в главной роли.

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Группа ученых неожиданно обнаруживает, что планета реагирует на изменения климата, человеческую деятельность и даже на эмоции людей. Сначала они считают это совпадением, но по мере того как странные природные явления учащаются, становится ясно, что Земля «говорит» с ними. Различные стихийные бедствия, изменения в ландшафте и атмосфере оказываются сигналами, которые планета посылает человечеству.

Главные герои сталкиваются с вызовом — понять, что именно Земля пытается донести. Постепенно они осознают, что планета пытается предупредить человечество о катастрофе, которая грядет, если люди не изменят свое отношение к природе. Ученым предстоит справиться с глобальными корпорациями и правительствами, чтобы спасти планету и найти способ наладить контакт с Землей, пока не стало слишком поздно.

«Другой человек»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Себастиан Стэн, Адам Пирсон, Ренате Реинсве, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг, Нил Дэвидсон, Марк Геллер, Джеймс Фостер — мл., Лоуренс Арансио;

Зачем смотреть: фильм-участник «Санденс-2024» и обладатель серебряного медведя за лучшую мужскую роль Себастьяна Стэна.

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Главный герой Алексей живет обычной жизнью, пока не сталкивается с чередой странных событий, которые заставляют его сомневаться в реальности. Он начинает замечать, что люди вокруг него ведут себя так, будто знают его, но говорят о событиях, которых он не помнит. Постепенно Алексей начинает подозревать, что существует кто-то другой с его лицом, который живет параллельной жизнью. Это приводит его к мучительным поискам правды и борьбы с потерей контроля над собственной личностью.

По мере развития сюжета Алексей погружается в тайный заговор, связанный с экспериментами по изменению сознания и контролю над человеческой психикой. Он обнаруживает, что его память могла быть стерта или изменена, а «другой человек» — это результат технологического эксперимента. Главному герою предстоит выбрать между возвращением к прежней жизни или принятием новой, измененной реальности.

«Эль Русо»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: PREMIER;

В ролях: Светлана Иванова, Семен Серзин, Борис Каморзин, Мариана Ангилери, Максим Севриновский, Никита Тезин, Павел Акимкин, Марина Лебедева, Марина Ворожищева, Сергей Рудзевич;

Зачем смотреть: детективная мелодрама от режиссера «Битвы за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

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Сериал рассказывает о жизни русских староверов в Аргентине. События происходят на живописном полуострове неподалеку от Буэнос-Айреса, в месте, называемом «аргентинской Венецией», где уже несколько поколений русских староверов живут в изоляции от внешнего мира, строго следуя своей вере и традициям. Главная героиня, староверка, соблюдающая строгие правила общины, неожиданно встречает русского полицейского, эмигранта, живущего в агрессивном мегаполисе. Он известен своей жесткостью в борьбе с преступностью.

Между ними возникает запретная любовь, которая становится угрозой как для их жизни, так и для существующих устоев общины. Их чувства сталкиваются с внутренними противоречиями и внешней опасностью — преступной группировкой, а также осуждением со стороны самых близких людей. Напряжение сюжета строится на контрасте между изолированной жизнью деревни и реалиями большого города, усиливая драму их отношений.

«Подростки в космосе»

Премьера: 3 октября;

Где смотреть: WINK;

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Халилулина, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев;

Зачем смотреть: российский фантастический детектив с молодыми звездами, в числе которых Лев Зулькарнаев из «Слова пацана».

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Сериал рассказывает о событиях 2054 года, когда Земля оказалась на грани экологической катастрофы. В попытке спасти человечество команда ученых собирает группу подростков, которые, в отличие от взрослых, физически способны выдержать сложные условия космоса. Из тринадцати кандидатов на космическую миссию выберут лишь шестерых. В центре сюжета два ключевых персонажа: Кирилл, подросток из неблагополучного района, для которого эта миссия — шанс избежать проблем с законом, и Аня, дочь погибшего космонавта, стремящаяся разгадать тайну гибели своего отца.

Сюжет сочетает элементы научной фантастики с подростковыми драмами и интригами, разворачиваясь на фоне эпического космического приключения. Каждый из участников сталкивается с личными вызовами и моральными дилеммами, пытаясь стать частью команды и выполнить сложную задачу — спасти планету и раскрыть тайны прошлого. Вдохновлённый фильмами «Интерстеллар» и «Москва — Кассиопея» сериал представляет собой смесь футуристического экшена и человеческих историй.

«Франшиза»

Премьера: 6 октября;

Где смотреть: HBO;

В ролях: Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ая Кэш, Химеш Патель, Лолли Адефопе, Джессика Хайнс, Руарид Моллика, Айзек Пауэлл, Даррен Голдштейн, Сандра Хаггетт, Уилл Роулэндс;

Зачем смотреть: сериал с остроумным взглядом на Голливуд, снятый Сэмом Мендесом, режиссером «1917», который получил 10 «Оскаров» в 2020 году. Одну из главных ролей сыграл Даниэль Брюль.

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Действие сериала происходит вокруг съемочной группы голливудского блокбастера. Главные герои оказываются в эпицентре всевозможных забавных и курьезных ситуаций, возникающих на съемочной площадке. Их стремление создать успешный фильм соприкасается с ежедневными трудностями и неожиданными поворотами, которые порой ставят под сомнение как их профессиональные навыки, так и личные отношения. Каждый эпизод раскрывает уникальные аспекты жизни и работы кинематографистов, одновременно освещая за кулисами яркую и сложную атмосферу создания кино.