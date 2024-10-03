Серафима Селиванова объяснила, зачем начала заниматься тайским боксом

Актриса Серафима Селиванова посетила премьеру комедии «Особенности национальной больницы» в Санкт-Петербурге и рассказала, зачем начала заниматься тайским боксом. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

© Кадр из сериала "Шторм"

«Драться на улице мне не приходилось, но в любительских спаррингах я участвовала. Проиграла. Пошла заниматься, чтобы расширить амплуа и играть не просто миленьких, красивых девушек, а тех, кто будет раскрываться с неожиданной стороны», - поделилась Серафима.

Она призналась, что хотела бы попробовать себя в роли Красной Фурии в «Майоре Громе», но «не срослось».

«Я подумала, что хорошим козырем будет, если у меня будут боевые искусства в арсенале. Но случилась большая любовь и теперь я занимаюсь тайским боксом. Не потому что обязанность, а просто по любви. И очень хороший выброс негатива, тем более в актерской профессии важно иметь отдушину. Потому что проживаем много эмоций, много чего копится. Не все могут справиться с негативом», - поделилась Селиванова.

Премьера комедии состоялась в кинотеатре «Родина». Картину, помимо Селивановой, представляли актеры Алексей Розин и Виктор Бычков.

Ранее сообщалось, что блогер Алена Водонаева появилась на премьере в эффектном образе. Она выбрала для выхода прозрачное платье и шубу.