«Не одна дома» уже на стадии съемок

Начались съемки продолжения комедии «Не одна дома» с участием Миланы Хаметовой и Давы. В первом фильме главная героиня Маша боролась со злоумышленниками, которые проникли в её дом в поисках наживы. Действие второй части развернется в летнем лагере.

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По сюжету Маша Хаметова отправляется со своими родителями в летнее путешествие в автодоме. Три года назад, после событий первой части, мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша Хаметова отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой.

В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее… Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное!