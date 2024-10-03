Вечер по случаю 80-летия Александра Михайлова пройдет в ЦДК 7 октября

Александру Михайлову 5 октября исполнится 80 лет. Актер, любимый миллионами зрителей, свой день рождения будет отмечать на сцене почти что в семейном кругу: ведущими праздничного вечера в Москве станут его дети, тоже артисты - Мирослава и Константин Михайловы, а поздравить юбиляра выйдут друзья и многолетние коллеги по сцене - Ирина Муравьева, Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Остроумова, Евгений Дятлов, Александр Маршал и многие другие.

Нет никаких сомнений - приглашенным будет что вспомнить и наверняка спеть, ведь в багаже у Александра Яковлевича свыше 50 театральных работ - от Мышкина до Ивана Грозного, ярчайшие кинороли, да и сегодня он по-прежнему в строю. Публика по всей стране ждет творческого вечера народного артиста, в котором он сам поет песни (от казачьих до советской классики), читает стихи Пушкина и Есенина, прозу Белого, вспоминает любопытные эпизоды со съемочных площадок и из театрального закулисья. Вот и после московского выхода на сцену - в планах Владивосток и Красноярск, Томск и Барнаул...

Но не каждый народный артист может похвастаться поистине народной ролью. У Александра Яковлевича она есть. "Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. Хватило бы известности на всю жизнь!" - так он однажды отозвался о своем Василии из легендарной кинокартины "Любовь и голуби". Куда не занесут гастроли, нет-нет да услышит крылатое - "Людк, а Людк!". Фильм Владимира Меньшова ставит рекорды и сегодня, зачастую собирая у экранов больше зрителей, чем киноновинки! Это подтверждают медиаисследования.

А ведь была у Михайлова еще роль Павла Зубова в трогательной картине "Мужики!..", Шорохова в остросюжетном фильме "Змеелов", колоритного коменданта Виктора Петровича в мелодраме "Одиноким предоставляется общежитие". Одной из самых интересных экранных работ артиста стала почти эпическая по масштабу роль Флягина в картине "Очарованный странник". И сам Александр Яковлевич считает ее знаковой: "Через Ивана Флягина показана история всей России".

Александр Михайлов - большой артист, а какой он человек? Вот что рассказывает его многолетняя партнерша по сцене Ирина Муравьева: "Я о нем услышала в первый раз от своего мужа, который ехал из Саратова вместе с Сашей, где тот тогда работал. Саша вез в Москву огромную чужую собаку, и ему не разрешили заходить с ней в купе. И он простоял в тамбуре с этой собакой всю ночь, пока ехали. Безропотно, кротко, смиренно, стоял, как будто так и надо. И это такое впечатление произвело на моего мужа! Для меня Сашина человеческая суть заключается в его персонаже из фильма "Любовь и голуби". Вот этот герой и человек с собакой в тамбуре - в этом весь Саша Михайлов".

А еще Александр Михайлов - тот самый редкий тип настоящего артиста и гражданина: не боится говорить о любви к Родине, искренне болеть за нее сердцем.