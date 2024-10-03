Сценарист «Амура» рассказал о заложенных смыслах в сериале

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

© Кадр из трейлера сериала "Амура"

Вчера, 1 октября, в онлайн-кинотеатре Kion начал выходить российско-азиатский проект — сериал «Амура». В первых сериях происходит большое количество событий, и обозреватель «РГ» помогает разобраться в происходящем. Так, мы публиковали эксклюзивное видео с актрисой, исполнительницей двух главных ролей, Аленой Михайловой. А сегодня, специально для читателей «РГ», «ключ» к пониманию сериала предоставляет автор идеи и одна из сценаристов Ольга Рябышева.

«Амура — это история о столкновении мировоззрений, характеров и культур. Спасая свою сестру-близняшку, Аня Вдовина отправляется в Японию как на другую планету и, действуя в абсолютно враждебной социокультурной среде, проявляет лучшие качества русского женского характера и побеждает в неравной борьбе с международным криминалитетом», — рассказывает сценарист.

© Кадр из трейлера сериала "Амура"

«Отношения Ани и Ермака (роль бывшего возлюбленного главной героини Ани исполняет Юрий Колокольников — прим. «РГ») — это своеобразная проекция на современные гендерные отношения, где женщинам присуща чрезмерная маскулинность, а мужчины демонстрируют излишнюю феминность. Оказавшись вдвоем в агрессивной среде, они вынуждены меняться и искать баланс в отношениях. На мой взгляд, в этом кроются ключи к пониманию сериала! Столкновение с азиатской культурой и преодоление собственных комплексов помогает героям объединиться и добиться успеха!», — добавила Рябышева.

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