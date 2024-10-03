Алена Михайлова рассказала о своей роли в сериале «Амура»

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

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Сегодня, 1 октября, в онлайн-кинотеатре Kion вышел новый сериал «Амура», режиссеры — Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Сериал снят при поддержке Института развития интернета. Сегодня появились две первые серии.

По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя (Алена Михайлова) с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя время Аня получает тревожное сообщение и понимает — Надя в беде. Тогда Аня едет в Японию, где ей не на кого положиться, кроме бывшего возлюбленного — Никиты Ермака (Юрий Колокольников). Скоро они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам.

В сериал вставлены элементы анимированной манги, планируется издать комикс.

Первое впечатление после вчерашней премьеры, которая состоялась в Москве, сериал оставил неровное. Рассчитан на тех, у кого развито клиповое мышление, потому что похож на клиповую нарезку событий, за которой теряется главный смысл и тема. Поток сцен, людей, много заимствований у иностранного контента.

Тем не менее сериал важен с той точки зрения, что это — один из редких проектов, над которыми совместно работают и российские, и азиатские создатели. И первое, что хочется отметить в сериале, — игра актрисы Алены Михайловой, которая, по собственному признанию в эксклюзивном видео, выложилась не как обычно — на 150 процентов, а на все триста. И это — видно. Игра Михайловой — то, что магнитом притягивает к сериалу.

Также в видео Михайлова рассказывает свою трактовку и видение роли. И видно, что она вложила в работу и глубокий моральный и психологический смысл. Для нее роль — словно попытка выбраться из психологического треугольника — жертва — преследователь — спасатель. Возможно, в этом она поможет в подобном многим зрителям.

Кстати

Вчера на премьере сериала «Амура» собравшимся показали видео, где представили сезон 2025 в онлайн-кинотеатре Kion. 15 флагманских проектов, а в целом — 25 новых.

До конца 2024 года на KION выйдут также сериалы «Первый номер » с Евгением Цыгановым и «Танго на осколках » с Юлией Снигирь и Риналем Мухаметовым. Об обоих мы писали после фестиваля «Новый сезон».

В 2025-м выйдут продолжения сериалов «Пингвины моей мамы», «Почка, «Жизнь по вызову»,»Нереалити», «Сергий против нечисти» и другие.

А также — новинки. Фильм «Кончится лето», мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, драма в письмах с фронта «Почтарь» с Александром Петровым, чеховская комедия на новый лад «Три сестры» Александра Цыпкина, сатирическая драма «Минус Дима» c Тимофеем Трибунцевым, военные драмы «Солдатская мать» с Михаилом Тройником и «Отец», комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, экранизации «Капитанская дочка» и «Тоннель» и другие проекты.

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Полная версия материала доступна в «ИКС ТВ».