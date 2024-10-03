В России начались съемки сериала «Атом»

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

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Институт развития интернета представил проект «Атом» режиссера Нурбека Эгена — драму о советском ученом Игоре Курчатове и создании в СССР атомной бомбы, своеобразный российский ответ «Оппенгеймеру». Премьера сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Время действия по сюжету — 1943 год. Берия (Гурам Баблишвили) поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки — задача практически невыполнимая.

Под руководством Курчатова (Юрий Чурсин) в Москве начинает работу секретная Лаборатория N 2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова (Илья Малаков), который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову (Ольга Сутулова), находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить. Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой (Аня Чиповская), бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать США и Британию.

Прямая речь

Нурбек Эген, режиссер:

«Я очень люблю эту тему, сам окончил школу с физико-математическим уклоном, и мне всегда были интересны эти люди — ученые. И эпоха меня увлекает, я долго изучал ее до того, как получил сценарий. Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в СССР, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе — география истории весьма обширна».

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