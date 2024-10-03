12 вопросов об открывшемся Кинопарке Москино

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

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Москва — город кино, об этом знают уже все. Кино как виду искусства уделяется особое внимание. И «РГ» уже не раз писала о том, что в столице создается кинокластер. Однако 7 сентября этого года, когда президент Путин и мэр Собянин открыли первую очередь Кинопарка Москино, к этому месту снова оказалось привлечено особое внимание, и мы решили ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с ним.

Что такое кинокластер?

Это проект мирового уровня, который строится в Москве. В его структуру входит несколько площадок. Кинопарк Москино — одна из главных. Кроме того, в состав кинокластера входят три площадки Киностудии Горького — на улице Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте, которая должна стать крупнейшей киностудией России.

Когда было принято решение строить Кинопарк Москино?

В августе 2019 года. Мэр Москвы Сергея Собянин принял его по итогам встречи с кинематографистами.

Где находится?

Для размещения Кинопарка были подобраны земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. Проектируемая территория общей площадью 1100 гектаров. Транспортная доступность — 27 км от МКАД и 8 км от города Троицка, куда в ближайшие годы придет метро.

Что уже построено?

Завершен первый этап развития — на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры.

В какие миры можно перенестись?

В числе натурных площадок — «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Московского Кремля», «Дворик Москвы 1920-1930 годов», «Москва 1940-х годов», «Пригород Москвы начала 1940-х годов», «Исторический центр Москвы», «Партизанская деревня», «Глухая деревня», «Пограничный КПП в Берлине с Берлинской стеной», «Ковбойский городок», «Питерский бар». Также построен натурный хромакей — площадка для натурных съемок с использованием компьютерной графики, при необходимости возможна установка самолета Ту-154.

4 тыс. кв. метров составляет площадь четырех построенных павильонов. Кинопавильон N 1 — съемочный павильон с возможностью размещения оборудования для съемок с использованием компьютерной графики; павильон «Железнодорожный вокзал» — многофункциональный павильон с историческими вагонами, произведенными в мастерских Кинопарка; павильон «Хромакей ж/д вокзал» — циклорама для проведения съемок с использованием современных технологии компьютерной графики; павильон «Аэропорт» — многофункциональный павильон с интерьером широкофюзеляжного самолета.

Что есть еще, кроме съемочных павильонов?

Объекты инфраструктуры: образовательный центр с учебными студиями, классами, декорациями, кинотеатром Москино; административный корпус с коворкинг-зонами, переговорными; гостиница на 72 номера с тренажерным залом и рестораном; киносклад для хранения оборудования, декораций и реквизита; Музей техники Вадима Задорожного с уникальной коллекцией ретроавтомобилей, мотоциклов и военной техники; мастерские для производства декораций.

Сколько фильмов и сериалов снято в Москино в 2023-2024 годах?

На площадках Кинопарка снято 55 проектов, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, «Газпром-медиа холдинг», USM Holdings, Первый канал, Сбер и других. Среди них сериалы: «Адмирал Кузнецов», «А у нас во дворе-3», «ГДР», «По зову сердца», «Враг у ворот», «Буровая», «Петр I», «Патриот», «СМЕРШ 1944», «Против всех-3», «Граница миров», «ОПГ», «Разящий луч» и другие. Полнометражные фильмы: «Война и музыка», «Постучись в мою дверь в Москве», «Недетское кино», «20/22», «Бар МоскваЧики», «Письмо Деду Морозу», «Пингвины моей мамы-2», «Дядя Федор, пес и кот», «Гатчина», «Баба-яга спасает Новый год», «Полураспад», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Звезды в Сибири», «Трудные папы» и другие.

80% российского кино — предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься именно столько фильмов

Сколько проектов на данный момент в работе?

Порядка 20 проектов, в том числе сериалы «Путешествие в Россию», «Княгиня Ольга», «Рейс 314», «МСНВ — Москва слезам не верит», «Арсеньев», «Хутор», «Восьмой участок-2», «Доктор Краснов», «По законам военного времени-8», «Гудбай». А также полнометражные картины «Девятая планета», «Разыскивается Дед Мороз», «Одна дома-2». Запланированы съемки еще 15 проектов различного формата.

Можно ли приехать на экскурсию?

Да, в свободное от съемок время Кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий — ландшафтных и художественных инсталляций. Здесь проводят групповые экскурсии — разработано 4 вида для детей и взрослых продолжительностью от 1,5 до 2,5 часа.

Как дальше будут строить Кинопарк?

В рамках второй очереди — 2024-2027 годы — на территории 300 га предусмотрено построить 20 натурных площадок. Третья очередь — 2027-2030 годы — на территории 630 га будет построено еще 26 площадок.

Какие планы?

Снимать свыше 200 фильмов в год. Ожидается до 10 млн туристов в год.

Прямая речь

Кирилл Косенко, генеральный директор Кинопарка Москино:

«Кинопарк — масштабный и уникальный в своем роде проект. На площади 180 га мы уже построили 18 натурных локаций и четыре павильона для съемок, запланировано еще более 64. Это будет крупнейший в мире комплекс с декорациями от Древней Руси до современной Москвы, включая сложнодоступные аэропорт, ж/д вокзал, а также города разных регионов и эпох. Все декорации долговечны и могут адаптироваться под любые проекты. Мы приглашаем кинематографистов для съемок, а москвичей и гостей столицы — на экскурсии и мероприятия, где каждый сможет погрузиться в неповторимую атмосферу кино».

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