Состоялась премьера тизера сериала «Многогранники»

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Только что в рамках презентации нового сезона проектов Института развития интернета (ИРИ) состоялась премьера тизер-трейлера и тизер-постера одного из самых ожидаемых молодежных сериалов года — «Многогранники» по мотивам романа Натальи Способиной. Экранизация книги-бестселлера выйдет эксклюзивно на START уже этой осенью.

«Многогранники», согласно синопсису, это трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Справка «РГ»

Роман «Многогранники» Натальи Способиной («Магниты», «Истинное волшебство» и «Прядущая») вышел в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) в 2022 году. Съемки сериала завершились в Москве в августе 2024 года.

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