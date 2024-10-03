Раскрыты новые детали приквела «Пацанов» про Солдатика и Грозу

Недавно Ая Кэш, исполнившая роль Грозы в сериале «Пацаны», пообщалась с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора актриса поделилась новыми деталями приквела сериала про Солдатика и Грозу в Нью-Йорке 1950-х.

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По словам Кэш, она прочитала два потенциальных сценария грядущего шоу и они оба показались ей «необычайно классными». Также артистка ссобщила, что сюжет будет содержать элементы детектива про расследование убийства.

«Я прочитала два сценария, и они оба необычайно хороши. Но это пока всё, что я могу вам сказать».

Сколько сезонов получит «Восхождение Vought» и когда выйдет первый сезон, неизвестно. Судя по всему, релиз состоится уже после выхода финального сезона «Пацанов» в 2026 году.