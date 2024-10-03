Фестиваль российского кино завершился показом балетной драмы «Времена года»

Фестиваль независимого российского кино завершился в Бангкоке показом балетной драмы "Времена года", которая стала режиссерским дебютом бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы в танцах на льду Максима Шабалина. Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места события.

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Роль главной героини Натальи, примы-балерины Мариинского театра, исполнила Ирина Гринева. Согласно сюжету, она сталкивается с ревностью своего мужа, который является режиссером балетной поставки "Времена года". Наслоившаяся поверх всех проблем конкуренция внутри труппы приводит к тому, что в опасности оказывается не только карьера известной балерины, но и ее жизнь. Местные зрители, для которых были предусмотрены субтитры на тайском языке, аплодисментами встретили российский фильм.

Режиссер ленты в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал о специфике балетной подготовки актеров для съемок.

"Это, конечно, большой труд. Ирина Гринева, которая исполняет главную роль, мне кажется, она совершила актерский подвиг, потому что она похудела более чем на 10 кг и год занималась балетом. Ходила в класс просто для того, чтобы встать в один ряд с балеринами. Сложности конечно были, но я рад, что все получилось", - сказал Шабалин.

Автор ленты отметил, что балет является очень привлекательной темой в киноискусстве.

"Эти люди одержимы тем, что они делают. Они вкладывают все без остатка, и по-другому нельзя. Ты не можешь делать наполовину, ты должен вложить всю свою жизнь, все свое время, все свои силы", - отметил он.

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"Сложностей [в работе над фильмом] было много с самого начала и до самого конца <...> начиная с погоды и заканчивая написанием сценария, редактированием и планированием. Все это было таким большим вызовом, но я рад что мы с этим справились. До нового года у меня будет еще несколько фестивалей. Премьера фильма состоялась в прошлом году на фестивале "Амурская осень", с тех пор пройдено уже более 20 фестивалей и получено множество наград. И я очень рад, что зрители тепло встречают фильм. Надеюсь, что будет прокатная история и широкий зритель тоже его посмотрит", - поделился он.

Фестиваль независимого российского кино проходил в столице Таиланда в кинотеатре Lido Connect с 30 сентября. Интерес к смотру проявили интересующиеся Россией и изучающие русский язык жители Таиланда, в том числе представители научного сообщества из ведущих университетов Бангкока. Местные любители кино получили возможность посмотреть также романтическую комедию "Счастливый билетик" и драму "Курьезы" Андрея Мышкина, а также фильм-триптих "Лиризмы" Николая Бурлака.