Участники фестиваля «КиноБраво» обсудили роль ИИ в развитии кино

Самые кассовые фильмы из 15 стран стали частью программы Международного фестиваля «КиноБраво», который проходит в Сочи. Там не только оценивают успешные кинокартины, но и обсуждают актуальные проблемы индустрии. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.

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Конкурсную программу открывает картина «Земмельвейс» режиссера из Венгрии. Фильм переносит зрителя в атмосферу XIX века, где показана реальная история врача.

«Спаситель матерей» – так доктора Игнаца Земмельвейса называли простые люди. Врач пытается найти причину лихорадки, таинственной эпидемии, уносящей жизни пациенток после родов. «Земмельвейс» стал коммерческим хитом на родине, было продано более 350 тысяч билетов и собрано более двух миллионов долларов в прокате. Это самый успешный венгерский фильм за последние пять лет. Картина Лайоша Кольтаи выдвинута на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

«В каждой истории преступления есть напряженное ожидание, когда мы хотим узнать, кто же убийца. В данном фильме убийца – это руки врачей. Для меня это знаковый драматический элемент – руки, которые помогают, эти же руки и убивают», – рассказал сценарист Балаж Маруски.

Ищут способ лечения, только смертельной дозы облучения, и в картине «Стражи формулы» совместного производства Сербии, Македонии, Черногории и Словении.

В деловой программе фестиваля – дискуссия на тему искусственного интеллекта в кино. Международные спикеры обсуждают: как новые технологии визуальных эффектов и инновационных звуковых решений могут изменить рынок киноиндустрии.

«Сейчас в звуке в нейросетях происходит большой сдвиг благодаря определенным нейросеткам, которые позволяют копировать голос, позволяют проводить различные манипуляции с тембром, копированием мультипликации, замены, очистки», – пояснил звукорежиссер Андрей Бельчиков.

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«Мы активно используем ИИ на этапе подготовки к съемкам для оценки локаций, но, к сожалению, пока не используем полностью для создания картины. Это позволит сократить расходы и увеличить качество кинопроизводства и обеспечит виртуальный доступ к локациям», – считает продюсер из Ирана Алиреза Хагиги.

А внеконкурсный показ открыл победитель Гран-при Каннского фестиваля 2024 года. Это работа режиссера из Индии Паял Кападия «Все, что нам кажется светом».

В программе – презентация проекта художественного фильма «Северный полюс». Это драма о подвиге капитана первой советской атомной подводной лодки К-3 и его команды.