Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютные постеры из комедии «Красный». На них изображены главные герои будущего фильма, включая Каллума, Джека, Ника, Гарсию и Зои. Премьера ленты состоится 15 ноября в кинотеатрах, после чего лента выйдет на Netflix.

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«Красный» расскажет историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж»), Крис Эванс («Мстители») и Дж. К. Симмонс («Человек-паук» Сэма Рэйми).

Персональные постеры из фильма «Красный»

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix