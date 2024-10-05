Фильм «Футболист» получил Гран-при фестиваля «Евразия.DOC»

Картина иранского режиссера Амирхоссейна Осиванда "Футболист" получила Гран-при фестиваля "Евразия.DOC", который проходил с 30 сентября по 4 октября в Смоленске и Минске.

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30-минутная документальная лента повествует об истории двух братьев, живущих в небольшой деревне в Иране в бедной семье, которые хотят помочь своим родителям. Они усердно занимаются футболом и мечтают стать звездами в этом виде спорта.

"Фильм затягивает, очень интересно построен, с открытым финалом, не знаешь в итоге - сбудется их мечта или нет. Эта история по единодушному мнению жюри заслуживает Гран-при", - сказал на церемонии закрытия фестиваля в Минске председатель жюри декан Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Определены также три победителя фестиваля. Ими стали фильмы: два российских документальных фильма - "Беслан. Три дня навсегда" Натальи Штонды и "Невечная мерзлота" Яны Рубановской, а также фильм журналиста белорусского телеканала ОНТ Анатолия Занковича "Гаспар на связь не вышел".

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. В 2024 году он проводился при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). В конкурсную программу вошли 32 документальных фильма из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Латвии и Узбекистана.