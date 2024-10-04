Чем уникален кинопарк «Москино»

Кинопарк «Москино» — уникальная площадка. Разнообразие тематических декораций, натурных площадок и павильонов позволяют снимать фильмы о разных эпохах. Здесь в один день можно оказаться в столице 1940-х и очутиться в партизанской деревне, увидеть Соборную площадь и перенестись на Витебский вокзал Санкт-Петербурга, попасть в дальневосточный город или осмотреть ковбойский городок. Кинопарк становится не только местом съемок новых фильмов, но и туристическим центром. Посетить его можно в рамках специальных мероприятий или с экскурсией.

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Со временем кинопарк станет центром притяжения жителей и гостей столицы, а его декорации — частью культурного наследия, которую необходимо сохранить.

«Многие декорации, в которых мне довелось работать, утрачены. Я с ностальгией вспоминаю набережную из фильма “Сердца трех”, Париж из “Королевы Марго” и охотничий домик из “Гардемаринов”. Эти места, показанные на экране, в свое время завораживали зрителей, создавали иллюзию переноса в другую реальность. Теперь, когда у кинематографистов есть кинопарк “Москино”, можно воссоздать любую сцену для разных картин, снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции», — рассказал актер и режиссер Сергей Жигунов.

Уже воссоздан архитектурный ансамбль Соборной площади Москвы, в который входят макеты таких значимых культурных объектов, как Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого и другие архитектурные шедевры. Все это будет способствовать укреплению связи с прошлым и станет базой для развития творческого потенциала специалистов киноиндустрии.

«Строительство кинопарка “Москино” позволяет сохранять не только фильмы, но и элементы, которые способствовали их созданию. Это дает возможность зрителям ощутить атмосферу любимых кинокартин. Декорация “Москва 1940-х” оживила то время, и каждый кадр наполнялся историей. Это было не просто создание фильма, а погружение в эпоху, где любая деталь имела значение», — поделился впечатлениями генеральный продюсер и актер кинокартины «Враг у ворот» Александр Новин.

Сейчас завершен первый этап развития кинопарка: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Кинопарк входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».