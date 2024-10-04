Райан Мерфи рассказал о братьях Менендес и их реакции на шоу Netflix

Выяснение обстоятельств между братьями Менендес и создателем антологии «Монстр» Райаном Мёрфи продолжаются на ещё более горячей ноте.

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Всё началось с того, что в конце сентября на Netflix вышел сериал «Монстры: История братьев Менендес», рассказывающий о братьях Эрике и Лайле Менендес, которые убили своих родителей ради наследства. Так как братья до сих пор живы, они негативно отреагировали на проект про свою жизнь.

В недавнем интервью Райан Мёрфи рассказал, как относится к братьям и их утверждениям о том, что они во всей этой истории — главные жертвы. По мнению создателя шоу, Менендес должны «прислать ему цветы», поскольку им стало уделяться слишком много внимания.

Братья Менендес должны прислать мне цветы. За последние 30 лет им не уделяли столько внимания. У нас были обязательства перед многими людьми, не только перед Эриком и Лайлом. Но на самом деле это меня больше всего веселит. То, как они отыгрывают роль жертв. Они говорят: «Мы бедные, мы жертвы». Это я нахожу отвратительным.

Главные роли в шоу про братьев Менендес исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.