«Это все Агата» стал самым дешевым сериалом Marvel

Глава отдела стриминга, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что сериал «Это всё Агата» действительно стал для компании наименее затратным среди всех шоу.

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Ранее про то, что на проект потратили меньше всего денег среди всех остальных, говорили инсайдеры, а теперь информацию подтвердил человек из Marvel Studios. Дело в том, что в шоу по минимуму использовалась графика — в основном практические эффекты.

В шоу минимум компьютерной графики, гораздо меньше, чем когда-либо. В основном это практические эффекты, и я думаю, вы можете это ощутить.

Сериал «Это всё Агата» про ведьму Агату Харкнесс можно смотреть на Disney+. Уже доступно четыре серии.