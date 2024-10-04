Состоялась телепремьера фильма «Агафья и Сонечка»

Телепремьера документального фильма режиссера Анатолия Бочкарева «Агафья и Сонечка» состоялась в эфире канала «Спас» 2 октября. Ее посмотрели более шести миллионов зрителей.

© кадр из фильма

Позже картину также покажут за рубежом. В частности, проект планируют представить в Болгарии.

Фильм рассказывает о судьбе двух героинь. Соня – ребенок-отказник, о ней заботится приемная семья. Девочка мечтает познакомиться с живущей в тайге отшельницей Агафьей Лыковой и пишет ей письмо. Для того, чтобы доставить это письмо и получить на него ответ, режиссер и автор сценария Анатолий Бочкарев совершил несколько поездок в хакасскую тайгу.

Съемки проекта шли два года: с 2021 по 2022 год. Главной задачей фильма было принести в наш мир больше света, любви и дать пример силы духа, которая может выстоять в любых испытаниях. Через такие фильмы люди возвращаются к духовным корням, а само кино рассказывает о том, что сила не в деньгах, а в вере и любви. Актуальность фильма особенно очевидна сегодня, когда мир идет по пути глобализации, а России необходимо сохранить свои исторические корни, традиции, идентичность своих духовных начал.

Проект также был представлен на международных кинофестивалях, где удостоился высокой оценки профессионального жюри. В Севастополе, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах он завоевал популярность у зрителя простотой и внутренней силой сюжета, ценностями, которые близки и понятны каждому.