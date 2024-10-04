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Парк и галерея в Тимирязевском проведут совместный кинопоказ

04.10.2024 Парк «Дубки» совместно с Галереей «Парк» в субботу, 5 октября проведут показ удивительной киноистории фильма «Звезда родилась», снятого в США в 1937 году. Об этом сообщила пресс-служба парка «Дубки».

Парк и галерея в Тимирязевском проведут совместный кинопоказ
© globallookpress.com

По сюжету драмы, ставшей знаменитой и пережившей уже три ремейка, вышедший в тираж актер влюбляется в официантку и прилагает все усилия, чтобы сделать из нее звезду.

«Вас ждут невероятные голоса актёров, непредсказуемые события, которые перевернут ход шоу. Это история о том, как один человек может изменить судьбу другого», - рассказали организаторы.
  • Показ состоится в Галерее «Парк»
  • Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
  • Дата и время: 5 октября, 17.00
  • Бесплатно, необходима регистрация.
  • Возрастная категория: 12+
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