Парк и галерея в Тимирязевском проведут совместный кинопоказ
04.10.2024 Парк «Дубки» совместно с Галереей «Парк» в субботу, 5 октября проведут показ удивительной киноистории фильма «Звезда родилась», снятого в США в 1937 году. Об этом сообщила пресс-служба парка «Дубки».
По сюжету драмы, ставшей знаменитой и пережившей уже три ремейка, вышедший в тираж актер влюбляется в официантку и прилагает все усилия, чтобы сделать из нее звезду.
«Вас ждут невероятные голоса актёров, непредсказуемые события, которые перевернут ход шоу. Это история о том, как один человек может изменить судьбу другого», - рассказали организаторы.
- Показ состоится в Галерее «Парк»
- Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
- Дата и время: 5 октября, 17.00
- Бесплатно, необходима регистрация.
- Возрастная категория: 12+
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Парк и галерея в Тимирязевском проведут совместный кинопоказ