Парк и галерея в Тимирязевском проведут совместный кинопоказ

04.10.2024 Парк «Дубки» совместно с Галереей «Парк» в субботу, 5 октября проведут показ удивительной киноистории фильма «Звезда родилась», снятого в США в 1937 году. Об этом сообщила пресс-служба парка «Дубки».

По сюжету драмы, ставшей знаменитой и пережившей уже три ремейка, вышедший в тираж актер влюбляется в официантку и прилагает все усилия, чтобы сделать из нее звезду.

«Вас ждут невероятные голоса актёров, непредсказуемые события, которые перевернут ход шоу. Это история о том, как один человек может изменить судьбу другого», - рассказали организаторы.