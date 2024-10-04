В Новотроицке сняли кадры для фильма «Моя собака – космонавт»

Съемочной площадкой для некоторых сцен фильма «Моя собака космонавт» стал Новотроицк. Об этом сообщает тг-канал «Сухарев Press».

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Действия в фильме «Моя собака – космонавт» происходят в 1960 году в городе у космодрома Байконур. Некоторые сцены снимаются в Новотроицке. Съемки проходят во дворе дома №9 на улице Советской, на площади перед Дворцом культуры металлургом и в парке.

Новотрочайне активно принимают участие в массовых сценах. Как отметил режиссер-постановщик проекта, один из героев фильма родился в Новотроицке, а потом переехал в Москву.

«Моя первая профессия – геолог. На учебной практике я приезжал в Букобайские яры Оренбургской области в далеком 2007 году. Я запомнил эту красоту. Поэтому сценарий писал конкретно под эти места: поля, бескрайние степи, где виден горизонт. В Новотроицке нам приглянулись дома нужного для нас периода постройки, которые к тому же отреставрированы. У нас по сценарию была определенная площадь, культурный объект, парк. Все это мы увидели на площади в Новотроицке, и решили на этом остановиться», – отметил сценарист и креативный продюсер фильма Валерий Колесов.

Ранее сообщалось, что художественный фильм «Моя собака-космонавт» снимет кинокомпания «Zoom Production» при поддержке Фонда Кино и кинокомпании «Централ Партнершип».